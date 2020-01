Call of Duty Modern Warfare: sarà Ghost il protagonista della Stagione 2?

Con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare, che vi ricordiamo ha aggiunto la letale Balestra e gli slot aggiuntivi per le classi personalizzati, gli sviluppatori dell'FPS potrebbero aver introdotto anche un primo indizio sui contenuti in arrivo con la Season 2.

Da qualche giorno, infatti, giocando in una qualsiasi modalità nella mappa Piccadilly è possibile osservare su uno dei grossi tabelloni una breve ma interessante interferenza che ci mostra per qualche istante uno schermo nero con al centro un teschio. Qualsiasi fan della serie solitamente impazzisce alla sola vista del simbolo, che vi ricordiamo rappresentare uno dei personaggi più amati della serie: Simon "Ghost" Riley. Trattandosi di un reboot, in questo Modern Warfare potrebbe benissimo fare la sua comparsa anche il leggendario soldato morto nel quarto capitolo e, secondo molti appassionati, potrebbe essere proprio lui il protagonista del Season Pass della prossima stagione di Call of Duty: Modern Warfare. Se così fosse, acquistando il prossimo pass stagionale potreste sbloccare immediatamente la sua skin e, perché no, una versione modificata al raggiungimento del livello 100 in maniera simile a quanto visto con Mara nell'attuale stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Stagione 2 di COD Modern Warfare dovrebbe introdurre anche la tanto attesa modalità Battle Royale, anche se a circa due settimane dall'arrivo della nuova ondata di contenuti non c'è stato alcun annuncio da parte del team di sviluppo.