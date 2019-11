Call of Duty Modern Warfare: Gianni Morandi e Fabio Rovazzi giocano insieme in un video

Dopo la collaborazione musicale avvenuta nell'estate 2018, la bizzarra coppia formata da Fabio Rovazzi e Gianni Morandi è tornata insieme grazie al nuovo video nel quale i due provano Call of Duty: Modern Warfare.

Il filmato, della durata di circa 10 minuti, segna il debutto del cantante e influencer nel mondo dei gameplay su YouTube. Nel corso del filmato possiamo vedere Rovazzi, Delux e Kokeshi giocare al fianco dello storico cantante italiano che non sembra avere grande dimestichezza con il mondo dei videogames. In occasione della registrazione del gameplay, è stato anche creato un divertente profilo per Morandi chiamato "GianniMoreandy", con il quale la celebrità si è gettato nello sparatutto creato da Infinity Ward.

Guardando con attenzione il filmato è anche possibile vedere che quello tra le mani di Rovazzi è il DualShock 4 disponibile esclusivamente all'interno della confezione del bundle in edizione limitata di PlayStation 4 Pro e Death Stranding.

Prima di lasciarvi al simpatico filmato, vi ricordiamo che è appena stato annunciato l'arrivo della modalità Zombi in Call of Duty Mobile, che arriverà grazie ad un aggiornamento gratuito che reintrodurrà anche il supporto ai controller.