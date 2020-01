Call of Duty Modern Warfare giocato con i bongo di Donkey Konga!

I più "anziani" tra di voi ricorderanno certamente i bongo di Donkey Konga, lanciati nel 2004 insieme all'omonimo gioco per GameCube. Questo particolare controller è stato utilizzato come sistema di controllo per una manciata di giochi ma negli ultimi anni modder e giocatori hanno iniziato a sfruttarlo anche con titoli recenti.

C'è chi ha usato i bongo per giocare a Dark Souls e Bloodborne e più recentemente a... Call of Duty Modern Warfare. E' l'esperimento dello YouTuber Super Louis 64, obiettivo è quello di riuscire almeno a vincere una partita. Ci sarà riuscito? Non vi resta che guardare il video in apertura per scoprirlo.

Super Louis ha utilizzato il tamburo sinistro per muoversi nella mappa e il destro per mirare mentre il pulsante Start viene usato per sparare. Impossibile invece correre, cambiare arma o mirare a causa della mancanza di tasti sui DK Bongo. Sfruttando il microfono è stato invece possibile lanciare le granate, ad ogni battito di mani corrisponde una bomba lanciata... davvero ingegnosa come soluzione!

Potete vedere l'impresa dello streamer e YouTuber nel video qui sotto, cosa ne pensate? Voi riuscireste a giocare a Call of Duty Modern Warfare usando questo particolare controller al posto del joypad standard o del sistema di controllo mouse/tastiera?