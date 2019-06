Call of Duty Modern Warfare è il gioco dell'E3 più prenotato da GameStop USA

GameStop ha svelato i dieci giochi visti all'E3 più prenotati in Nord America presso i vari negozi della catena. Al primo posto, Call of Duty Modern Warfare, nuovo episodio della serie Activision in arrivo il prossimo mese di ottobre.

Sul podio troviamo anche Pokemon Spada e Scudo (secondo posto) e Final Fantasy VII Remake (terzo posto), indubbiamente due dei titoli più chiacchierati tra quelli mostrati alla fiera di Los Angeles.

Giochi E3 2019 più prenotati

Call of Duty Modern Warfare Pokemon Spada e Scudo Final Fantasy 7 Remake Cyberpunk 2077 Borderlands 3 The Legend of Zelda Link's Awakening Star Wars Jedi Fallen Order Gears 5 Super Mario Maker 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled

Immediatamente a ridosso del podio troviamo Cyberpunk 2077 seguito da Borderlands 3 e The Legend of Zelda Link's Awakening per Nintendo Switch, con preorder numerosi in particolar modo per quanto riguarda la Limited Edition con custodia Steelbook che riprende il design del primo Game Boy.

Continuando a dare uno sguardo alla classifica troviamo in chiusura Star Wars Jedi Fallen Order, Gears 5, Super Mario Maker 2 e Crash Team Racing Nitro Fueled, quest'ultimo disponibile da oggi.