Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco più venduto a ottobre nel Regno Unito

Call of Duty Modern Warfare domina le classifiche inglesi del mese di ottobre, classificandosi come il gioco più venduto del mese prendendo in esame solamente le vendite sul mercato fisico e non tenendo conto dunque dei download digitali.

Al secondo posto troviamo FIFA 20 mentre Ghost Recon Breakpoint occupa la terza posizione, risultato più che discreto anche se non in linea con le previsioni di Ubisoft, come sappiamo il gioco ha venduto al di sotto delle aspettative non riscuotendo il successo sperato dal publisher. WWE 2K20 debutta invece alla posizione numero cinque, con vendita in calo del 44% rispetto a WWE 2K19.

The Outer Worlds debutta all'ottavo posto con la maggior parte delle copie vendute su PS4 (78%) e il restante (22%) su Xbox One, piattaforma per la quale il gioco è comunque disponibile dal day one su Game Pass. Ghostbusters The Video Game Remastered e Ring Fit Adventure occupano le posizioni 14 e 15 mentre MediEvil debutta alla numero 18. Plants vs Zombies Battle for Neighborville infine debutta alla posizione numero 27.

Giochi più venduti a ottobre per singola piattaforma

PlayStation 4: FIFA 20 (EA)

Xbox One: Call of Duty Modern Warfare (Activision)

Switch: Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

PC: Anthem (EA)

Top 10 Ottobre 2019

Call of Duty Modern Warfare (Activision)

FIFA 20 (EA)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint (Ubisoft)

Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)

WWE 2K20 (2K)

Borderlands 3 (2K)

The Legend of Zelda Link's Awakening (Nintendo)

The Outer Worlds (Private Division)

Gears 5 (Microsoft)

Minecraft Switch (Nintendo)

In Top 10 trovano spazio anche Mario Kart 8 Deluxe, Borderlands 3, Gears 5, Minecraft Nintendo Switch Edition e The Legend of Zelda Link's Awakening.