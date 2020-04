Call of Duty Modern Warfare: un glitch fornisce un vantaggio all'inizio delle partite

In giochi altamente competitivi come Call of Duty Modern Warfare il bilanciamento è tutto, pertanto il fastidio che si genere nella comunità quando vengono scovati glitch o exploit in grado di alterare l'equilibrio è più che comprensibile.

Di recente, ad esempio, è tornato alla ribalta un glitch piuttosto grave, che a detta di alcuni è presente fin da quando è stato lanciato il gioco. Se giocate a Call of Duty Modern Warfare, sapete bene che all'inizio delle partite c'è un conto alla rovescia che blocca i contendenti in posizione, costringendoli ad aspettare il via. Ebbene, questo glitch consente ai giocatori di muoversi mentre il countdown è ancora in corso! Questa "concessione" fornisce loro un grande vantaggio sugli avversari, poiché gli permette di posizionarsi tranquillamente mentre tutti gli altri sono fermi, facilitando l'ottenimento di uccisioni e la conquista degli obiettivi. A quanto pare, questo glitch si presenta in maniera totalmente casuale in tutte le modalità del Multigiocatore. Nel Deathmatch permette di ottenere qualche uccisione aggiuntiva, mentre in Cerca e Distruggi offre l'opportunità di piazzare immediatamente la bomba.

Il glitch - che potete vedere in azione nel filmato allegato in basso - è sopravvissuto a innumerevoli patch, ma ci auguriamo che venga risolto quanto prima. Specialmente dopo le recenti dichiarazioni di Infinity Ward, che intende attuare una politica di tolleranza zero con i cheater di Call of Duty. Prima di salutarvi, ricordiamo che il Multigiocatore di Modern Warfare è giocabile gratis in Call of Duty Warzone fino alle 19:00 di domani 27 aprile.