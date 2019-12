Call of Duty Modern Warfare: un glitch del multiplayer ci mostra la mappa Battle Royale

A dispetto delle tantissime novità della Season1 di COD Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward non hanno ancora confermato o smentito i rumor sull'arrivo della modalità Battle Royale. Eppure, diversi utenti affermano di averne scoperto la mappa servendosi di un glitch del multiplayer.

Dalla community di Reddit, ad esempio, un membro del celebre forum ha pubblicato un video che conferma le indiscrezioni della scoperta del glitch e dimostra, oltretutto, quanto possa essere semplice attivarlo e servirsene per dare una sbirciatina all'ambientazione Battle Royale.

Per riuscirci, il redditor afferma di aver dovuto semplicemente entrare in una partita privata nella mappa multiplayer Vacant ed effettuare lo spawn della videocamera libera che gestisce la modalità Spettatore: così facendo, sarebbe possibile sganciarsi dall'azione di gioco della mappa ufficiale e dirigersi verso la vicina area che, presumibilmente, ospiterà le battaglie del modulo Battle Royale di COD Modern Warfare.

Il breve video realizzato dall'utente testimonia le enormi dimensioni dello scenario e ci permette persino di osservarne le strutture architettoniche più importanti, seppur con modelli poligonali appena abbozzati e con texture poco definite. Stando agli ultimi leak, la modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare dovrebbe ospitare battaglie con ben 200 giocatori in contemporanea. Il tutto, attraverso lo schieramento delle truppe da effettuare in 15 zone diverse della mappa che, similarmente a quanto avvenuto con Blackout in Black Ops 4, si ispireranno alle missioni delle campagne principali e alle ambientazioni multiplayer dei precedenti capitoli di Call of Duty legati alla "serie" di Modern Warfare.