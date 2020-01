Call of Duty Modern Warfare: un glitch permette di nascondersi sotto la mappa

Nelle ultime ore sono sempre più numerosi i giocatori di Call of Duty Modern Warfare che approfittano di un fastidioso glitch per rovinare l'esperienza degli altri utenti.

La problematica in questione sembra riguardare esclusivamente le mappe della modalità a obiettivi che prende il nome di Guerra Terrestre, quella che coinvolge due squadra da 32 giocatori e permette l'utilizzo di vari mezzi pesanti. Alcuni giocatori stanno infatti approfittando di un glitch per nascondersi all'interno della mappa ed eliminare indisturbati i propri avversari, accumulando uccisioni su uccisioni fino a sbloccare la tanto agognata bomba nucleare, che pone fine alla partita istantaneamente. A rendere ancor più grave il tutto è il sistema di respawn, che in alcuni casi costringe anche i giocatori onesti a ritornare in vita in questi luoghi della mappa per via della presenza di cheater nella squadra. Potete quindi comprendere come tali problemi stiano rovinando il gioco a tantissimi utenti che vogliono ottenere esperienza giocando Guerra Terrestre e non amano le modalità classiche come il Deathmatch a Squadre.

Al momento non vi sono dichiarazioni in merito da parte di Activision, ma non è da escludere che uno dei prossimi aggiornamenti, tra i quali troviamo anche quello che aumenterà il numero massimo di classi personalizzate di COD MW, possa finalmente risolvere i problemi che affliggono Guerra Terrestre.

Nel frattempo vi ricordiamo che sono arrivate le playlist Scontro 1 contro 1, Gioco delle Armi e Shipment 24/7 in Call of Duty Modern Warfare.