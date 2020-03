Call of Duty Modern Warfare: glitch per lo sparo infinito e conferma per alcuni easter egg

Nel weekend sembra essere stato scoperto un nuovo glitch di Call of Duty Modern Warfare: come riportato da DeXerto, questo bug permette di sparare all'infinito senza consumare munizioni utilizzando il fucile a pompa Modello 680.

Il primo a rendere nota la scoperta è stato il Redditor Dinjur, che ha notato il glitch per puro caso sperimentando vari tipi di munizioni. Il problema in questione è legato ad una cattiva gestione delle animazioni in fase di ricarica, svuotando il caricatore e provando a ricaricare si generà un loop infinito che permetterà di sparare senza limiti (seppur con una sola munizione alla volta), di fatto un trucco che potrebbe portare concreti vantaggi in partita.

Questo bug verrà sicuramente risolto in brevissimo tempo, segnaliamo inoltre che sempre nei giorni scorsi sono stati scoperti alcuni easter egg "riciclati" dai precedenti episodi della serie e in particolare da Call of Duty Modern Warfare 2, come dimostra un'immagine pubblicata su Reddit. Il post ha catturato l'attenzione dell'Art Direct di Infinity Ward Joel Emslie il quale si è complimentato con il Redditor per la sua scoperta, non escludendo l'arrivo di altri easter egg classici in futuro.

Secondo alcuni rumor, questa settimana Activision lancerà la modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare, denominata Warzone e apparentemente in arrivo martedì 3 marzo. Nessuna conferma è giunta al momento dagli sviluppatori.