Call of Duty Modern Warfare: guida ai migliori Loadout per il multiplayer

Dopo le prime partite nelle modalità online di Call of Duty Modern Warfare, nelle quali si è obbligati all'utilizzo di assetti predefiniti, vi ritroverete a dover creare e personalizzare il vostro Loadout e l'incredibile numero di armi ed accessori a vostra disposizione potrebbe spiazzarvi.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di aiutarvi nella creazione di una serie di loadout che vi aiuteranno a dare il meglio in base al vostro stile di gioco, alla mappa e alla modalità di riferimento.



A tutto tondo

Arma Principale: M4A1

M4A1 Canna: M-16 Grenadier

M-16 Grenadier

Ottica: Ibrido integrale

Ibrido integrale

Calcio: Calcio M-16

Calcio M-16

Sottocanna: Calcio anteriore da mercenario

Calcio anteriore da mercenario

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare Arma Secondaria: .357 HRK (Progetto)

.357 HRK (Progetto) Canna: Canna .357 Silverfield

Canna .357 Silverfield

Laser: Laser da 5 mW

Laser da 5 mW

Ottica: Mini Reflex G.I.

Mini Reflex G.I.

Azione grilletto: Grilletto leggero

Grilletto leggero

Specialità: Carico massimo

Carico massimo Equipaggiamento:

Tattico: Flashbang

Flashbang

Letale: Molotov

Molotov Perk:

Di corsa



Fantasma



Scheggia

Furtivo



Arma Principale: AUG

Volata: Silenziatore tattico

Silenziatore tattico

Canna: Canna allungata 407 mm

Canna allungata 407 mm

Ottica: Mirino olografico da combattimento

Mirino olografico da combattimento

Sottocanna: Calcio anteriore da mercenario

Calcio anteriore da mercenario

Specialità: Ricognizione

Ricognizione Arma Secondaria: Coltello da batttaglia

Coltello da batttaglia Equipaggiamento:

Tattico: Flashbang

Flashbang

Letale: Granata

Granata Perk:

Di corsa/ Sangue freddo



Fantasma



Sovraccarico (con Silenzio di Tomba)

Cecchino

Arma Principale: AX-50

AX-50 Canna: Singaurd Arms Pro

Singaurd Arms Pro

Ottica: Mirino con zoom variabile

Mirino con zoom variabile

Calcio: Singaurd Arms Marksman

Singaurd Arms Marksman

Sottocanna: Cavalletto

Cavalletto

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare Arma Secondaria: 725

725 Volata: Tempus 32" da competizione

Tempus 32" da competizione

Specialità: Prestidigitazione

Prestidigitazione Equipaggiamento:

Tattico: Granata stordente

Granata stordente

Letale: Claymore

Claymore Perk:

Risposta eccessiva



Fantasma



Scheggia

Allo sbaraglio

Arma Principale: PKM

PKM Volata: Silenziatore monoblocco

Silenziatore monoblocco

Ottica: Mirino olografico da combattimento

Mirino olografico da combattimento

Calcio: Calcio pesante di precisione

Calcio pesante di precisione

Sottocanna: Calcio anteriore da comando

Calcio anteriore da comando

Specialità: Ricognizione

Ricognizione Arma Secondaria: PILA (lanciatore)

PILA (lanciatore) Equipaggiamento:

Tattico: Flashbang

Flashbang

Letale: Molotov o Esplosivo C4

Molotov o Esplosivo C4 Perk:

Di corsa



Fantasma



Scheggia

Fucile tattico



Arma Principale: EBR-14

EBR-14 Volata: Silenziatore

Silenziatore

Ottica: Mirino reflex operatore

Mirino reflex operatore

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Calcio anteriore da commando

Specialità: Prestidigitatore

Prestidigitatore Arma Secondaria: P90

P90 Volata: Silenziatore

Silenziatore

Laser: Laser da 1 mW

Laser da 1 mW

Ottica: Mini reflex Solozero

Mini reflex Solozero

Specialità: Frantumazione - Invalidante

Frantumazione - Invalidante Equipaggiamento:

Tattico: Granata stordente

Granata stordente

Letale: Claymore

Claymore Perk:

Risposta eccessiva



Fantasma



Localizzatore o Scheggia

Come suggerisce il nome che abbiamo deciso di dare a questo loadout,che può adattarsi un po' a tutte le situazioni ed è l'ideale per i giocatori alle prime armi o per i pigroni che non vogliono creare più classi adatte a varie situazioni di gioco. Per facilitarvi ulteriormente la creazione di questa classe, abbiamo utilizzato buona parte degli accessori delle armi XRK, progetti sbloccati per tutti gli acquirenti del gioco.Questo loadout è dedicato principalmente aie adorano correre ed eliminare gli avversari dalla breve distanza. Per favorire questo stile di gioco abbiamo pensato ad un assetto che prevede l'utilizzo di una mitraglietta con tanto di silenziatore e perk che impediscono a strumentazioni di vario genere di rendervi visibili sulle minimappe degli avversari.Questo è il loadout perfetto per chi punta a barricarsi all'interno di una "camera con vista". Vi basterà infatti entrare in un luogo chiuso con una finestra che gode di una buona visione dell'area circostante per poter sia colpire i nemici a lunga distanza che fermare eventuali avversari che provano a fare irruzione per fermarvi. Grazie alla possibilità di piazzare una claymore e al fucile a pompaa bloccare chiunque voglia darvi una lezione da vicino.Se i fucili d'assalto non fanno per voi a causa del loro caricatore ridotto, allora non possiamo che consigliarvi un loadout che ruota attorno alla presenza di una tanto ingombrante quanto letale mitragliatrice leggera. Questo genere di strumento di morte è decisamente lento, ma la sua potenza di fuoco e la gran quantità di proiettili nel caricatore la rendono un'arma molto efficace quando si hanno di fronte numerosi nemici indifesi. Proprio per questa ragione, il loadout che stiamo per proporvi potrebbe essere perfetto per le modalità di conquista dei punti, dove spesso gli avversari si concentrano in un luogo specifico per procedere alla cattura. L'arma che abbiamo selezionato per questo assetto è il PKM poiché è la prima tra le mitragliatrici leggere che si sbloccano, ma potete prendere spunto dalla nostra idea per creare qualcosa di simile con le altre armi della stessa classe d'appartenenza.L'ultimo loadout che vi proporremo in questa guida è per i giocatori dotati di buona mira e che preferiscono combattere da media e lunga distanza senza dover necessariamente imbracciare un fucile da cecchino. Principe di questo assetto, ovvero un'arma a colpo singolo che richiede grande precisione e che, se utilizzata correttamente, può dare grandi soddisfazioni. Ad accompagnare il nostro fucile tattico abbiamo deciso che sia un P90, mitraglietta dallo sparo estremamente veloce che potrebbe salvarvi la vita nel caso in cui doveste ritrovarvi a pochissimi metri dal nemico.Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida multiplayer di Call of Duty Modern Warfare e la guida introduttiva alla campagna e Spec-Ops