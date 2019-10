Call of Duty Modern Warfare: Hardpoint e altre modalità non ci saranno al day one?

Call of Duty Modern Warfare è un titolo molto atteso dagli amanti degli sparatutto, che potranno presto mettere le mani sul reboot di uno dei titoli più amati della celebre saga prodotta da Activision. Stando ad alcune voci però, una delle modalità più giocate, Hardpoint, potrebbe non essere disponibile già dal day one.

Ne ha parlato TheGamingRevolution su Twitter, che ha rivelato anche la lista di modalità che saranno incluse come contenuti post-lancio, e anche in questo caso i nomi sembrano piuttosto importanti. Si parla infatti di Search and Rescue, vista per la prima volta in Call of Duty Ghosts, e Demolition, uno dei punti cardine del multiplayer da Modern Warfare 2.

Hardpoint è una modalità a squadre in cui bisogna conquistare degli obiettivi, che cambiano periodicamente posizione, per guadagnare punti, ed è una delle più giocate in multiplayer online anche a livello competitivo.

I fan non sembrano averla presa benissimo per la verità, come si può intuire da Reddit, dove l'utente Nickaap prevede un anno difficile per il gioco, e viste le difficoltà emerse per quanto riguarda Call of Duty 2020, la preoccupazione è tangibile. Per il momento in ogni caso si tratta di voci ancora non confermate, per cui forse è meglio aspettare prima di fasciarsi la testa.

Per approfondire sul gioco, date un'occhiata al nostro speciale sulle modalità multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.