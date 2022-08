Call of Duty: Modern Warfare II - aperti i preordini su Amazon in bundle con il Cable Guy

Call of Duty: Modern Warfare II è il nuovo sparatutto in prima persona di prossima uscita sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision. È il sequel diretto del reboot del 2019, il diciannovesimo capitolo della serie Call of Duty. L'uscita è prevista per il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Ora il gioco è preordinabile su Amazon in un bundle speciale che include, oltre al gioco, il Cable Guy di Ghost, che permette di sorreggere il vostro controller PlayStation e Xbox o uno smartphone e allo stesso tempo di ricaricarlo. É preordinabile a 89,99 euro con data di uscita prevista per il 28 ottobre per PS4, PS5, Xbox One e Series X, di seguito i link ai preordini:

Con il ritorno dell'iconico capitano John Price, del temerario John MacTavish detto "Soap", dell'esperto sergente Kyle Garrick detto "Gaz" e del lupo solitario in persona, il preferito dai fan Simon Riley detto "Ghost", scopri cosa rende la Task Force 141 (TF141) la squadra leggendaria che è oggi.

Impugna nuove armi, guida nuovi veicoli ed indossa un equipaggiamento all'avanguardia per affrontare i nemici. Armati fino ai denti e porta il combattimento al largo per attaccare i nemici sott'acqua, viola una base nemica altamente fortificata, infiltrati nei canali e libera gli alleati indispensabili imprigionati in una base segreta nascosta tra le montagne.

Infinity Ward presenta meccaniche di gioco di prossima generazione, adrenaliniche e all'avanguardia, combatti con gli amici in esperienze coinvolgenti come non mai, grazie a suoni, illuminazione e grafiche incredibilmente realistici, che danno vita al Call of Duty più avanzato della storia.

Modern Warfare II offre una serie di innovazioni alla grafica e alle meccaniche di gioco che portano il franchise a un livello del tutto nuovo, tra cui un sistema di IA aggiornato e avanzato, rendering e tecnologia di fotogrammetria migliorati, un sistema dell'armeria che permette una personalizzazione mai vista prima d'ora, innovazioni pioneristiche.