Call of Duty Modern Warfare II - offerta Black Friday con lo sconto del 25%

Call of Duty: Modern Warfare II è l'ultimo sparatutto in prima persona sviluppato da Infinity Ward e pubblicato da Activision, sequel diretto del reboot del 2019, il diciannovesimo capitolo della serie Call of Duty, uscito il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Call of Duty: Modern Warfare II

Con il ritorno dell'iconico capitano John Price, del temerario John MacTavish detto "Soap", dell'esperto sergente Kyle Garrick detto "Gaz" e del lupo solitario in persona, il preferito dai fan Simon Riley detto "Ghost", scopri cosa rende la Task Force 141 (TF141) la squadra leggendaria che è oggi.

Impugna nuove armi, guida nuovi veicoli ed indossa un equipaggiamento all'avanguardia per affrontare i nemici. Armati fino ai denti e porta il combattimento al largo per attaccare i nemici sott'acqua, viola una base nemica altamente fortificata, infiltrati nei canali e libera gli alleati indispensabili imprigionati in una base segreta nascosta tra le montagne.