Call of Duty Modern Warfare II è preordinabile ad un prezzo scontato

Nel seguito del popolare Modern Warfare del 2019, i videogiocatori potranno godersi il ritorno del capitano John Price, dell'intrepido John "Soap" MacTavish, dell'esperto sergente Kyle "Gaz" Garrick e del lupo solitario più amato dai fan, Simon "Ghost" Riley, e scoprire in prima persona il vero potere della leggendaria Task Force 141.

Da piccole ma rischiose sortite tattiche a importanti missioni top secret: i giocatori dovranno sfruttare al meglio nuove armi, veicoli e attrezzatura all'avanguardia per sconfiggere i propri nemici. Raccogli il tuo equipaggiamento e preparati a condurre un assedio sott'acqua, penetrare una base nemica fortificata, farti strada lungo pericolosi canali e liberare i tuoi alleati presso un sito segreto nascosto tra le montagne.

Infinity Ward offre ai fan dinamiche di gioco all'avanguardia in un esaltante contesto next-gen. Combatti al fianco dei tuoi amici in un'esperienza di Call of Duty più avanzata e coinvolgente che mai, con audio, illuminazione e grafica iperrealistici.

Modern Warfare II offre un sistema di IA rivoluzionario, rendering e fotogrammetria avanzati, un nuovo Armaiolo per personalizzare sempre di più il proprio equipaggiamento e diverse innovazioni di gioco e grafiche che porteranno la serie a nuove vette.