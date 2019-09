Call of Duty Modern Warfare: le impostazioni grafiche della versione PC in nuovi screen

Siete curiosi di scoprire quali sono tutte le impostazioni grafiche presenti in Call of Duty: Modern Warfare? Grazie ai partecipanti all'early access della beta è già possibile vedere tutte le opzioni disponibili nella versione PC dello sparatutto in prima persona.

A giudicare dagli screenshot spuntati in rete nelle ultime ore, sembra proprio che il generoso numero di opzioni a disposizione dei giocatori possa permettere loro di personalizzare ogni singolo aspetto dell'esperienza, decidendo così se migliorare il più possibile la qualità grafica o sacrificare l'aspetto visivo per una maggiore fluidità. In alto a destra è inoltre presente il sempre più comune indicatore della memoria video utilizzata, molto utile per comprendere le risorse utilizzate da ogni singola impostazione e comportarsi di conseguenza. Pare inoltre sia possibile modificare a proprio piacimento le proporzioni dello schermo così da selezionare con precisione la risoluzione da utilizzare.

Una delle immagini lascia anche intuire l'implementazione di una sorta di blocco del sistema di controllo, così che i giocatori intenzionati a fare i furbetti non possono ad esempio avviare il matchmaking con il pad e poi passare alla combo mouse + tastiera una volta in gioco.

Prima di lasciarvi alle immagini con tutte le opzioni in questione, vi ricordiamo che che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net).

Avete già dato un'occhiata ai requisiti della versione PC di COD Modern Warfare? Gli sviluppatori hanno inoltre confermato che tutti i partecipanti alla beta di COD Modern Warfare riceveranno una ricompensa esclusiva.