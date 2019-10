Call of Duty Modern Warfare ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tre giorni

Call of Duty Modern Warfare è un successo: il gioco ha incassato oltre 600 milioni di dollari (Sell-Through) nei primi tre giorni di commercializzazione, come annunciato dal publisher Activision.

Si tratta delle vendite più alte nell'arco delle 72 ore per un episodio di Call of Duty uscito in questa generazione di console e ad oggi del gioco Premium più venduto del 2019, inoltre Modern Warfare ha registrato le più alte vendite digitali al lancio nella storia di Activision.

Sul PlayStation Network, Call of Duty Modern Warfare ha rotto ogni record per i preordini e vendite digitali nei primi tre giorni di commercializzazione. Su PC si tratta invece del miglior lancio di sempre per un gioco della serie, con un weekend di lancio che ha superato le performance di Call of Duty Black Ops 4.

Activision si è dichiarata soddisfatta di questo successo e afferma che "il lancio di Modern Warfare rappresenta un nuovo inizio e un passo deciso verso il futuro della serie". In totale nei primi tre giorni Call of Duty Modern Warfare ha incassato il doppio di un blockbuster hollywoodiano come Joker nel weekend di debutto al Box Office mondiale.