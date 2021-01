Call of Duty Modern Warfare ha incassato quasi due miliardi di dollari nel 2020

Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco premium che ha generato gli incassi più alti del 2020, raggiungendo quota 1.913 miliardi di dollari durante l'anno appena trascorso. Un risultato strepitoso, guidato anche dal successo di Call of Duty Warzone.

Tra i giochi che hanno incassato di più nel corso del 2020 trovano spazio anche FIFA 20, GTA V e NBA 2K21, in particolare viene reso noto anche il risultato di Call of Duty Black Ops Cold War con 678 milioni di dollari e Cyberpunk 2077 con 609 milioni di dollari. Sul fronte Nintendo troviamo invece Animal Crossing New Horizons con 654 milioni di dollari incassati negli ultimi dodici mesi.

I dieci giochi premium più venduti hanno contribuito da soli a generare il 34% degli incassi totali dello scorso anno, il mercato videoludico che ha visto una notevole crescita nel 2020, in particolare per quanto riguarda i giochi mobile e free to play su PC, i primi mesi dell'anno sembrano essere stati i più proficui per merito del primo lockdown, durante questo periodo di chiusura forzata oltre il 50% dei giocatori americani ha giocato con almeno un videogioco.