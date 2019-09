Call of Duty Modern Warfare incontra Cyberpunk 2077 con gli esilaranti glith della Beta

Diversi partecipanti all'ultima fase di Open Beta di Call of Duty Modern Warfare sono incappati in glitch grafici talmente singolari da averli spinti a realizzare degli esilaranti filmati dimostrativi per condividere lo stupore della loro "scoperta" con il resto della community.

Dalle pagine dei rispettivi canali social e da quelle dei forum videoludici di ResetEra e Reddit, alcuni utenti della Beta di COD Modern Warfare hanno offerto la loro testimonianza e scatenato la reazione tra l'incredulo e il divertito dei fan di Call of Duty.

Molti di questi glitch grafici, infatti, stravolgono l'aspetto delle texture che mappano i modelli poligonali di armi ed edifici, al punto tale da prodursi in artefatti che non rendono incredibilmente difficile proseguire nella partita. Nei casi più eclatanti, tali glitch finiscono col donare all'intero scenario di gioco un aspetto non troppo dissimile da quello ammirato nei filmati di Cyberpunk 2077, con palazzi pieni di insegne al neon e persone illuminate a festa da innesti cibernetici e abiti sgargianti.

Nella speranza che questo genere di bug e di glitch non si ripresenti al lancio del prossimo kolossal sparatutto di Activision e Infinity Ward, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare arriverà il prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Su queste pagine trovate la scheda con i requisiti di sistema su PC e uno speciale sulle migliori modalità multiplayer di COD Modern Warfare.