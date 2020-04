Call of Duty: Modern Warfare, Infinity Ward annuncia la data di inizio della Stagione 3

Infinity Ward e Activision hanno ufficialmente annunciato la data di inizio della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare prevista per mercoledì 8 Aprile, con un solo giorno di ritardo rispetto ai pronostici delle ultime settimane.

La data di Call of Duty: Modern Warfare Stagione 3 è stata annunciata attraverso l'account Twtitter ufficiale di Call of Duty, insieme ad un nuovo artwork che mostra i nuovi operatori per il multiplayer insieme a Ghost sullo sfondo. I fan hanno anche notato che l'ambientazione presente sullo sfondo potrebbe confermare l'arrivo della mappa Backlot direttamente da Call of Duty 4, seppure al momento non ci siano notizie ufficiali a tal riguardo. Sempre secondo i fan, l'operatore in primo piano potrebbe essere Alex (già citato dai leak dei giorni scorsi) con tanto di gamba artificiale, il che sembra in linea con la particolare storia del personaggio.

Al momento comunque, Activision e Infinity Ward non hanno fornito ulteriori informazioni. In molti si aspettano maggiori approfondimenti nella giornata di lunedì, seguendo la tradizione degli scorsi annunci. Intanto, per tutto il weekend, i giocatori di Call of Duty Warzone potranno giocare gratuitamente le modalità multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare.