Call of Duty Modern Warfare: Infinity Ward ha pubblicato il trailer della Stagione Uno

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo trailer che introduce la prima Stagione di Call of Duty: Modern Warfare, il cui inizio è fissato per domani 3 dicembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La Stagione Uno, che viene definita dagli stessi sviluppatori come "la più grande pubblicazione di contenuti gratuiti della storia di Call of Duty" introdurrà nuove mappe per il multiplayer e per la modalità Scontro 2vs2, modalità inedite, nuove esperienze per le Special Ops e nuove armi tra cui il Ram-7 e l'Holger-26. Al momento non si conoscono dettagli sull'organizzazione della stagione, ne tanto meno il prezzo per la versione a pagamento del Battle Pass. Recentemente però un noto dataminer ha pubblicato tutti i presunti dettagli della Stagione Uno. Joe Cecot ha poi confermato che prima o poi verranno introdotte le versioni 1vs1 e 3v3 della modalità scontro.

Prima di lasciarvi al video di presentazione della Stagione Uno, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Call of Duty: Modern Warfare sulle pagine di Everyeye.