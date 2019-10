Call of Duty Modern Warfare: tutte le Killstreak e come sbloccarle

Le famose Killstreak non potevano mancare nel nuovo Call of Duty Modern Warfare di Infinity Ward e Activision. In questa mini-guida le elencheremo tutte, spiegandovi come sbloccarle e come usarle sul campo di battaglia nelle partite multiplayer.

Alcune Killstreak saranno disponibili dall'inizio, mentre altre richiederanno di aver raggiunto un determinato livello con il proprio personaggio. In ogni caso, per sbloccare e utilizzare le Killstreak in partita sarà necessario accumulare un certo numero di uccisioni consecutive senza morire. Di seguito vi spieghiamo come ottenerle e usarle tutte.

Tutte le Killstreak di Call of Duty Modern Warfare

Radar personale (3 uccisioni)

Livello di sblocco: disponibile dall'inizio.

Funzione: Un drone di scorta che rivela i nemici vicini sulla mini-mappa.

Torretta con scudo (3 uccisioni)

Livello di sblocco: disponibile dall'inizio.

Funzione: Una torretta schermata manuale che può essere posizionata sulla maggior parte delle superfici.

UAV di disturbo (4 uccisioni)

Livello di sblocco: 36.

Funzione: Un drone che emette costantemente un segnale, disabilitando le mini-mappe nemiche.

UAV (4 uccisioni)

Livello di sblocco: 9.

Funzione: Una nave da ricognizione UAV che rivela le posizioni nemiche sulla mini-mappa.

Pacchetto cure (4 uccisioni)

Livello di sblocco: 28.

Funzione: Chiama un pacchetto di assistenza a caso nella vostra posizione.

Colpo a grappolo (5 uccisioni)

Livello di sblocco: disponibile all'inizio

Funzione: Segnala a un certo numero di mortai a grappolo di colpire la posizione designata.

Missile Cruise (5 uccisioni)

Livello di sblocco: 45

Funzione: Controlla un missile da crociera a lungo raggio potenziato.

Attacco aereo di precisione (5 uccisioni)

Livello di sblocco: 15

Funzione: Chiama due jet gemelli per un colpo di precisione lungo il miglior percorso disponibile.

Veicolo d'assalto di fanteria (7 uccisioni)

Livello di sblocco: 44

Funzione: Un veicolo di fanteria leggera con equipaggio con in cima una mitragliatrice da 50 cal.

Torretta sentinella (7 Kills)

Livello di sblocco: 13

Funzione: Torretta automatizzata che ricerca i nemici vicini.

Wheelson (7 uccisioni)

Livello di sblocco: 23

Funzione: UGV telecomandato con una potente torretta ad aria compressa.

Airdrop di emergenza (8 uccisioni)

Livello di sblocco: 41

Funzione: Chiama tre pacchetti casuali di assistenza nella vostra posizione.

Jet VTOL (8 uccisioni)

Livello di sblocco: 20

Funzione: Rilascia una prima raffica di missili prima di proteggere un luogo a scelta del giocatore.

Fosforo bianco (10 uccisioni)

Livello di sblocco: 51

Funzione: Copre il campo di battaglia con incendiari di fosforo bianco che indeboliranno il nemico e bruceranno quelli che si avvicinano troppo.

Chopper Gunner (10 uccisioni)

Livello di sblocco: disponibile all'inizio

Funzione: Controlla un elicottero d'assalto armato di torretta e missili terra-aria.

Elicottero Helo (11 uccisioni)

Livello di sblocco: 5

Funzione: Chiama un pesante elicottero d'assalto con torrette gemelle per pattugliare la mappa.

Gunship (12 uccisioni)

Livello di sblocco: 31

Funzione: Un cannone d'assalto pesante con tre tipi di armamenti.

UAV avanzato (12 uccisioni)

Livello di sblocco: 48

Funzione: UAC orbitale che rivela la direzione del nemico sulla mini mappa.

Juggernaut (15 uccisioni)

Livello di sblocco: 55

Funzione: Richiama un pacchetto di assistenza che contiene l'equipaggiamento d'assalto Juggernaut. Il minigun cadrà quando i Juggernaut moriranno.

Se siete curiosi di vedere le Killstreak di Call of Duty Modern Warfare in azione, potete dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Ricordiamo che il nuovo FPS bellico di Infinity Ward e Activision è disponibile dal 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più sul titolo, potete gustarvi la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.