Call of Duty Modern Warfare: in molti si lamentano dei troppi bug nelle Spec Ops

Dopo la notizia dell'arrivo delle Spec Ops in esclusiva su PS4 per il primo anno di gioco, i giocatori di Call of Duty Modern Warfare delusi hanno fatto sentire la propria voce, ma sembra proprio che le polemiche generate dalle Spec Ops stesse siano destinate a durare.

Oltre alle proteste di chi non può giocarci infatti, nelle scorse ore sono arrivate anche quelle di chi le ha provate e le ha trovate piene di bug e di imperfezioni di varia natura, oltre che di tempi d'attesa per entrare in partita decisamente elevati.

In molti hanno trovato dei problemi nell'utilizzo delle granate, ad esempio, insieme a bug vari che hanno lasciato tutti un po' scontenti, come si può vedere nella discussione ufficiale su Reddit. Come se non bastasse, una volta completata la missione compare un messaggio che dice: "Le ricompense verranno distribuite a Novembre", lasciando i giocatori a mani vuote, oltre che frustrati per i tanti errori.

Il team di Infinity Ward è presente regolarmente nella discussione in questione, e tramite uno dei propri portavoce ha già fatto piacere che verranno effettuati alcuni cambiamenti al multiplayer, senza però specificare se sarà coinvolta anche la modalità Spec Ops. Staremo a vedere.

Voi che ne pensate? Avete trovato problemi anche voi durante le Spec Ops? E a proposito del gioco, l'avete già letta la nosra recensione di Call of Duty Modern Warfare?