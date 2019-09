Call of Duty: Modern Warfare, un leak svela 34 modalità di gioco 'nascoste'

Call of Duty: Modern Warfare uscirà tra poco meno di un mese e ancora non si conoscono tutte le modalità di gioco multiplayer che saranno incluse nell'FPS di Infinity Ward. Tuttavia, i dataminer sono riusciti a scovare alcune modalità che non sono ancora state confermate.

L'elenco, frutto di un leak degli utenti, include ben 34 modalità di gioco, alcune con varianti "hardcore". Ovviamente il numero sembra eccessivo e probabilmente non saranno tutte presenti al lancio di Call of Duty: Modern Warfare. Alcune di queste potrebbero non essere mai implementate, altre invece potranno essere aggiunte successivamente (per esempio, con eventi a tempo). L'elenco contempla modalità classiche e modalità più strane. L'elenco completo del leak prevede:

All or Nothing

Arms Race

Assault

Breach

Capture the Flag

Cyber Attack

Defender

Demolition

Domination

Drop Zone

Fire Mission

Fireteam

Free-for-All

Grind

Ground War

Gunfight

Gun Game

Hardpoint

Headquarters

High Value Target

Incursion

Infected

Invasion

Kill Confirmed

One in the Chamber

Onslaught

Reinforce

Rupture

Search and Destroy

Search and Rescue

Showdown

Survival

Team Deathmatch

Team Juggernaut

Ricordiamo ancora una volta che l'elenco è un leak, frutto del lavoro dei dataminer, e che non è stato ufficialmente confermato da Activision e Infinity Ward. Proprio in questi giorni gli sviluppatori hanno ricevuto feroci critiche in merito all'esclusiva temporale PS4 della Modalità Sopravvivenza. Call of Duty: Modern Warfare, di cui potete leggere il provato sulle nostre pagine, uscirà il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.