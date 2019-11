Call of Duty Modern Warfare: un leak svela ben 38 mappe, ci sono anche Rust e Oasis

Grazie all'incessante lavoro dei dataminer, nelle ultime ore potrebbe essere finito in rete un elenco contenente le 38 mappe di Call of Duty: Modern Warfare in arrivo gratuitamente per tutti i possessori del gioco.

L'elenco in questione sembrerebbe contenere numerose arene tra quelle viste nei precedenti capitoli e, per la gioia dei fan del quarto capitolo, sembra esserci anche Rust. Torna invece da Modern Warfare 3 la mappa Oasis.

Ecco di seguito tutte le mappe che, stando al leak, arriveranno prossimamente:

Scontro

Cage (mp_m_cage)

Cargo (mp_m_cargo)

Hook (mp_m_hook)

Exclusion Zone (mp_m_exclusion)

Shoot House (mp_m_speed)

6 contro 6/10 contro 10

Aniyah Tac (mp_aniyah_tac)

Crash (mp_crash2)

Dam (mp_dam)

Krovnik Farmland (mp_farms2)

Gulag (mp_gulag)

Hospital (mp_hospital)

Layover (mp_layover)

Lowline (mp_lowline)

Lumber (mp_lumber)

Malyshev (mp_malyshev)

Milbase (mp_millbase)

Oasis (mp_oasis)

Port (mp_port2)

Prison (mp_prison)

Rivne (mp_rivne)

Shipment (mp_shipment)

Shipmight (Day) (mp_shipment_am)

Shipment (Night) (mp_shipment_pm)

Slums (mp_slums)

Stadium (mp_stadium)

Sub Base (mp_subbase_lm)

Super (mp_super)

Urzikstan (mp_syrkistan)

Torez (mp_torez)

Transit (mp_transit)

TV Station (mp_tvstation)

Faridah (mp_faridah)

Rust (mp_rust)

Takedown (mp_takedown)

Borderline (mp_borderline)

Guerra Terrestre

Smetna Farms (mp_farms2_gw)

Campi d'addestramento

Gun Course (mp_t_gun_course)

Marksman Range (mp_t_sn_reflex)

È quasi inutile dire che tutte le mappe citate sopra potrebbero non arrivare mai e il fatto che nel gioco vi siano dei riferimenti non significa in alcun modo che il team di sviluppo abbia già creato ciascuna di queste arene di gioco.

Va inoltre precisato che in Call of Duty Modern Warfare non ci saranno mappe o armi a pagamento e l'eventuale uscita di queste mappe sotto forma di DLC sarà gratuita per chiunque possieda una copia fisica o digitale dello sparatutto. A questo proposito vi ricordiamo che l'ultimo aggiornamento di COD Modern Warfare ha introdotto la modalità Uccisione Confermata.



Sapevate che il Campo d'Addestramento di COD Modern Warfare è stato rimosso a poche ore dal debutto per via di alcune problematiche tecniche? Sembra inoltre che siano in moltissimi a lamentarsi dei bug presenti nelle Spec Ops di Call of Duty Modern Warfare.