Call of Duty Modern Warfare: un leak svela le modalità multiplayer?

Il canale YouTube TheGamingRevolution ha riportato una serie di rumor e speculazioni, poi ripresi anche da GameRant, riguardo le modalità multiplayer che saranno presenti nel nuovo Call of Duty Modern Warfare in uscita a ottobre.

Tra le modalità svelate troviamo Team Defender (simile a quella già vista in Call of Duty Modern Warfare 3) e una variante di Demolition, con un nome ancora da specificare. Si parla anche del ritorno di Clan Wars e Cranked, entrambe già apparse in Call of Duty Ghosts.

Infine, viene citata una modalità già nota (Gunfight, protagonista anche dell'Alpha e dell'imminente Beta di Call of Duty Modern Warfare) e una ancora da annunciare, secondo l'autore del leak quest'ultima potrebbe essere una Battle Royale in stile Blackout. Difficile però dare credito a questa ipotesi poichè Infinity Ward ha più volte dichiarato di non voler aggiungere la Battaglia Reale a Call of Duty Modern Warfare.

C'è da dire che lo studio sembra aver sperimentato con varie modalità multigiocatore e non è escluso che dei test siano stati condotti anche per quanto riguarda la Battle Royale, tuttavia una sua introduzione sembra altamente improbabile, almeno allo stato attuale. Ricordiamo che a fine settembre Activision svelerà i primi dettagli sulla campagna di Call of Duty Modern Warfare mentre a ottobre ne sapremo di più su Special Ops, in vista del lancio previsto per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.