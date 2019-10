Call of Duty Modern Warfare: un leak svela le nuove mappe in arrivo tramite DLC?

Come riportato da Charlie Intel, lo YouTuber TheGamingRevoYT ha scoperto i nomi di alcune delle prossime mappe che verranno aggiunte a Call of Duty Modern Warfare tramite DLC. Sebbene non ci siano conferme in merito, il sito afferma di aver ricevuto le informazioni da una fonte affidabile e sicura.

Di seguito vi proponiamo la lista delle nuove mappe DLC di Call of Duty Modern Warfare così come diffusa dai leaker, tra le mappe in arrivo apparentemente troviamo anche Crash, Terminal, Broadcast, Vacant, Wet Work e quattro mappe extra per Guerra Terrestre e tre per Gunfight.

Nuove Mappe Call of Duty Modern Warfare

Wet Work (6v6)

Vacant (6v6)

Broadcast (6v6)

Scrapyard (6v6)

Rust (6v6 e Gunfight)

Farah

Terminal (6v6)

Crash (6v6)

Boneyard

Caged

Hook

Ground War - 4 nuove mappe

Gunfight - 3 nuove mappe

Call of Duty Modern Warfare ha incassato 600 milioni di dollari in tre giorni superando persino l'incasso al debutto di blockbuster hollywoodiani come Joker, segno evidente dell'hype creato da Activision intorno a questo nuovo progetto. Il nuovo COD è uno dei protagonisti di Lucca Comics & Games 2019 grazie a una serie di eventi organizzati in collaborazione con NVIDIA che potrete seguire quotidianamente sul canale Twitch di Everyeye.it fino a domenica 3 novembre.