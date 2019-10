Call of Duty Modern Warfare manda in brick Xbox One X? Assolutamente impossibile

Sin dal day one sono stati riportati alcuni casi di problemi di compatibilità tra Call of Duty Modern Warfare e Xbox One X, con la console, in non meglio specificate situazioni, andrebbe in crash all'avvio del gioco. Ma il nuovo COD può causare anche il brick totale di Xbox One X? Assolutamente no, dunque facciamo chiarezza.

Nelle scorse ore il Subreddit ufficiale di Call of Duty ha visto la presenza di alcuni messaggi che parlavano di un "aver sperimentato il brick di Xbox One X dopo aver lanciato Call of Duty Modern Warfare", tuttavia nessuno dei casi citati è stato realmente provato e non esistono testimonianze fotografiche o video che possano dare credito a questa tesi.

Infinity Ward fa sapere di "essere al lavoro con Microsoft per risolvere i problemi di crash su Xbox One X" tuttavia si dice molto dubbiosa sul fatto che il gioco possa causare il brick della console e invita i giocatori colpiti dal problema ad effettuare un hard reset completo.

Dello stesso avviso è un utente di Reddit conosciuto come Jason Todd, noto per i suoi pareri tecnici sempre molto precisi e puntuali: "Nessun gioco recente ha portato al brick di una console, nonostante in passato siano stati citati i casi di Anthem e Borderlands, tuttavia mai documentati. Il gioco dovrebbe cancellare l'OS della console e portarla al surriscaldamento e persino bypassare i controlli di sicurezza della scheda madre... insomma, è assolutamente impossibile che questo accada."

Recentemente è stata pubblicata la patch 1.04 di Call of Duty Modern Warfare che risolve in parte anche i crash su Xbox One X, altri aggiornamenti sono attesi a breve, tuttavia potete stare tranquilli sul brick, il nuovo COD non danneggerà in alcun modo la vostra console.