Call of Duty Modern Warfare: la modalità Battle Royale arriva a marzo?

La tanto attesa (e mai confermata) modalità Battle Royale per Call of Duty Modern Warfare potrebbe arrivare il prossimo mese, a quanto pare esisterebbe già una data per il debutto di Warzone, trapelata proprio in questi minuti.

Sebbene non ci siano conferme, la data del 3 marzo 2020 è stata trovata stampa su una mappa in Bazaar, senza ulteriori riferimenti. La prossima settimana dunque Activision svelerà Call of Duty Modern Warfare Battle Royale Warzone, rendendola disponibile proprio martedì 3 marzo? E una semplice ipotesi per il momento, tuttavia sono in molti a pensare che marzo sia il mese giusto per il debutto di questa novità.

Nei mesi scorsi sono trapelate immagini, menu di gioco, teaser e altro materiale promozionale legato a Warzone, per il momento però tutto tace da parte di publisher e sviluppatori. A metà febbraio addirittura i giocatori si sono trovati catapultati nella Battle Royale a causa di un bug, evento che sembra aver di fatto confermato l'esistenza di questa nuova modalità. Ne sapremo di più questo weekend, in occasione del PAX East? La fiera di Boston potrebbe essere l'occasione giusta per un reveal in grande stile di questo contenuto per Call of Duty Modern Warfare.