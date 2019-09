Call of Duty Modern Warfare: le modalità multiplayer 100 giocatori disponibili dall'inizio

Qualche ora fa vi abbiamo raccontato di come le Spec Ops arriveranno prima su PS4, ma in Call of Duty Modern Warfare ci sono tante altre modalità che arriveranno contemporaneamente su tutte le piattaforme e fin dal day one. Una di esse è il tanto chiacchierato multiplayer per 100 giocatori.

Dopo aver confermato la presenza della modalità multiplayer più numerosa del franchise con Ground War disponibile per 64 gocatori, Modern Warfare ne offrirà infatti altre, appunto per 100 giocatori impegnati contemporaneamente.

"Altre", dunque, non una sola come sembrava inizialmente, per cui oltre al praticamente certo battle royale, già presente in Black Ops 4 con Blackout, potrebbe esserci di più, per un comparto multigiocatore che si preannuncia davvero memorabile.

Lo si evince dalle dichiarazioni di Activision, che parla di "esperienze multigiocatore al lancio il 25 Ottobre", utilizzando dunque il plurale.

Call of Duty Modern Warfare è una sorta di reboot del capitolo del 2007, uno degli episodi più amati della saga targata Activision. Sarà disponibile a partire dal 25 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, ed avrà mappe scaricabili gratuite, supporto al cross-play e al cross-save. Che ne pensate? Cosa vi attendete dal gioco?

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare.