Call of Duty Modern Warfare: ecco la modalità Spec Ops Survival in un video

Come saprete, nel nuovo Call of Duty: Modern Warfare, la modalità Spec Ops Survival sarà un' esclusiva PlayStation 4 per un anno, prima di essere poi diffusa sulle altre piattaforme. Recentemente Activision ha diffuso un nuovo video che mostra proprio tale modalità.

Il giocatore, insieme a fino un massimo di altri tre amici, dovrà fronteggiare delle forze nemiche in un combattimento cooperativo su una delle tre mappe multiplayer disponibili. Gli avversari arriveranno a ondate di crescente difficoltà, una sorta di modalità orda già vista in diversi titoli shooter.

Come dicevamo, si tratta di una modalità che per un anno sarà possibile giocare in esclusiva su PlayStation 4, il che ha indispettito non poco i giocatori delle altre piattaforme. In ogni caso Activision ha risposto alle critiche sull'esclusività di Spec Ops, che in fondo sarà solo uno dei tanti modi che offrirà Call of Duty Modern Warfare per divertirsi.

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Call of Duty Modern Warfare, la cui uscita è prevista per il 25 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC (su PC sarà possibile giocare già dalle 3 del mattino). Per ingannare l'attesa, date un'occhiata al nostro speciale sull'evoluzione delle Spec Ops.

Cosa vi attendete dal gioco?