Call of Duty Modern Warfare: modalità Survival sponsorizzata per errore su Xbox e PC

Come fatto notare da Charlie Intel, un messaggio in-game avvisa i possessori di Call of Duty Modern Warfare che la modalità Survival è ora disponibile anche su Xbox One e PC Windows, anche se in realtà le cose non stanno esattamente così.

La modalità Survival/Sopravvivenza è esclusiva PlayStation 4 per dodici mesi e arriverà sulle altre piattaforme solamente dopo ottobre 2020, il messaggio in-game però avvisa della disponibilità anche sulle piattaforme non Sony, provando ad accedere al contenuto su Xbox e PC si riceve però un messaggio di errore.

Non è la prima volta che il sistema di notifiche di Call of Duty Modern Warfare non funziona nel modo corretto, qualche tempo fa è stat annunciata la disponibilità della mappa Aniyah Palace per la playlist Gound War, la mappa in questione però non è disponibile per questa modalità.

La scorsa settimana Infinity Ward ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare che ha introdotto tra le altre cose anche alcune missioni Spec Ops extra, oltre ad un miglior bilanciamento di alcune armi e correzione di bug e problemi tecnici.