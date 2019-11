Call of Duty Modern Warfare: la modalità Uccisione Confermata torna con la patch 1.06

Call of Duty Modern Warfare ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento che, oltre a portare lo sparatutto Activision alla versione 1.06, ha anche introdotto una nuova modalità che farà la gioia degli appassionati della serie.

Installando il nuovo aggiornamento, del peso di circa 8 GB, sbloccherete in maniera completamente gratuita la modalità Uccisione Confermata. Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo della modalità di gioco in cui si ottengono punti raccogliendo le targhette cadute ai giocatori eliminati. Una volta a terra, questi oggetti possono anche essere recuperati dagli alleati, così da impedire ai nemici di appropriarsene e accumulare punti.

Purtroppo gli sviluppatori non hanno ancora pubblicato il changelog ufficiale della patch, quindi non sappiamo con precisione quali siano le altre novità e i bug risolti dalla versione 1.06. In ogni caso vi consigliamo di effettuare il download su PlayStation 4 il prima possibile, poiché stando ad alcune testimonianze la fase di copia sarà più lunga del solito.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è stata da poco pubblicata una guida completa all'armeria di Call of Duty Modern Warfare, che vi aiuterà nella scelta degli accessori per le armi e al loro sblocco.

Sapevate che in molti stanno lamentando la presenza di numerosi bug nelle Spec Ops di COD Modern Warfare?