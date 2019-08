COD Modern Warfare sarà 'mozzafiato' e vanterà il maggior supporto post-lancio della serie

Activision ha recentemente organizzato un nuovo meeting finanziario, in occasione del quale il Presidente e COO della Compagnia, Coddy Johnson, ha discusso del nuovo capitolo della serie COD.

Descrivendo quest'ultimo, i vertici di Activision non hanno celato il proprio entusiasmo, che ha spinto Johnson a definire il gioco come "mozzafiato", garantendo che "non esiste altra parola per definirlo". Ma non solo: il COO ha voluto evidenziare anche gli sforzi e le risorse che il team di sviluppo ha intenzione di dedicare al supporto post lancio del gioco. Dopo aver ricordato l'evento di reveal del comparto multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare, Johnson ha affermato che il team ha ancora "diverse sorprese in cantiere". Tra queste ultime viene proprio citata "la più grande programmazione di contenuti post-lancio nella storia del franchise". Sembra dunque che il team di Activision punti a mantenere attiva la futura community del nuovo COD anche nel periodo successivo all'approdo del gioco sul mercato.



Nonostante questo approccio con un'attenzione dedicata anche al supporto post-lancio, Activision ha recentemente sottolineato che la serie COD manterrà una cadenza annuale anche nel prossimo futuro. Per maggiori informazioni sulla prossima iterazione del franchise, vi consigliamo la lettura del

provato del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, realizzato dal nostro Francesco Fossetti dopo aver testato con mano il gioco in quel di Los Angeles.