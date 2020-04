Call of Duty Modern Warfare: multiplayer gratis per un altro weekend

Activision e Infinity Ward hanno appena annunciato l'arrivo di un secondo fine settimana di prova gratis della modalità multiplayer classica di Call of Duty: Modern Warfare.

A partire dalle ore 19:00 italiane di domani, venerdì 24 aprile 2020, alla stessa identica ora del prossimo lunedì 27 aprile tutti i giocatori di Call of Duty Warzone (e quelli che decideranno di scaricare la versione free to play dello sparatutto) potranno accedere ad una selezione di contenuti del comparto multigiocatore. Ad essere disponibili durante questo breve periodo di prova saranno diverse modalità 6 contro 6 e 10 contro 10 nelle seguenti mappe: Aniyah Incursion, Hideout, Hovec Sawmill, Talsik Backlot e Shoot House. Nel caso in cui voleste partecipare all'evento, sappiate che non dovrete far altro che avviare il gioco durante il prossimo fine settimana e cercare la nuova playlist tra quelle disponibili in Warzone (non è quindi necessario accedere alla voce Multigiocatore del menu principale).

Si tratta di un'ottima occasione non solo per provare senza costi aggiuntivi l'altra componente del gioco, ma anche per aumentare il livello delle proprie armi preferite e sbloccare qualche accessorio per personalizzarle nel migliore dei modi.

