Call of Duty Modern Warfare: multiplayer gratis per tutto il weekend

In occasione del lancio della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e COD Modern Warfare, Activision ha annunciato un free weekend per Call of Duty Modern Warfare, in programma dal 7 al 12 agosto.

"I giocatori di Warzone potranno provare gratuitamente il multiplayer di Modern Warfare dalle 19 di venerdì 7 agosto alle 19 di mercoledì 12 agosto. Combatti in cinque mappe multigiocatore tra cui Suldal Harbour e Petrov Oil Rig, entrambe novità della Stagione. La playlist sarà una serie di mappe caratterizzate da un mix di deathmatch e modalità ad obiettivo che daranno l'opportunità di affrontare diverse missioni e giocare in modo tattico ogni partita."

Un weekend di gioco gratis esteso che si protrarrà fino a mercoledì della prossima settimana, con inizio previsto per le 19.00 (ora italiana) di questo venerdì, 7 agosto. Una buona occasione per provare con mano il comparto multiplayer di uno dei titoli più popolare degli ultimi mesi, insieme allo stesso COD Warzone, distribuito come free to play e quindi accessibile liberamente.

Non sembrano invece essere previsti Doppi XP per questo fine settimana speciale, il messaggio diffuso dal publisher non fa cenno a punti esperienza raddoppiati ma solamente all'apertura gratuita del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare.