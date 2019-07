Call of Duty Modern Warfare: nel multiplayer si potranno scegliere personaggi femminili

Nella giornata di ieri era apparso un post su Reddit di un utente che ha chiesto se in Call of Duty Modern Warfare ci sia la possibilità di scegliere nel multiplayer un personaggio femminile. Laconica la risposta di Infinity Ward, che ha replicato con un semplice quanto inequivocabile "Sì".

Difficile immaginare altrimenti, per la verità. Già in passato lo studio aveva dichiarato che sarebbe stato possibile a breve vedere un protagonista femminile in un episodio di Call of Duty, e non è la prima volta che i soldati donna vengono rappresentati nel gioco. Basti pensare a WWII e Black Ops 3, ad esempio.

Si tratta però di una conferma ufficiale che farà sicuramente piacere ai fan del gioco. Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma nei prossimi giorni sarà di sicuro sotto la luce dei riflettori.

Il reveal del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare è infatti previsto per il 1 Agosto, data in cui conosceremo finalmente tutti i dettagli sull'atteso nuovo titolo della saga. Nell'attesa potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare, in particolare alla nostra prova del multiplayer 2vs2. Che ne pensate? Cosa vi attendete dal gioco?