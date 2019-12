Call of Duty Modern Warfare e Nintendo Switch vincono il Black Friday negli USA

Terminati Black Friday e Cyber Monday, è arrivato il momento di dare uno sguardo alle vendite durante questo periodo di grandi sconti. Chi avrà vinto il Black Friday negli Stati Uniti? Qual è stato il gioco più venduto? Scopriamolo insieme grazie ai dati diffusi dalle agenzie di analisi finanziaria.

Secondo quanto riportato dalla CNN, sul fronte software Call of Duty Modern Warfare è stato il videogioco più venduto nella settimana del Black Friday grazie ad un taglio di prezzo che ha portato il gioco a costare 38 dollari presso tutti i principali rivenditori. Buon successo anche per giochi sportivi come Madden NFL 20, FIFA 20 e NBA 2K20, oggetto di grandi ribassi nel periodo indicato.

Per quanto riguarda l'hardware invece l'agenzia Wedbush sottolinea il successo di Nintendo Switch, la console della casa di Kyoto è stata la più venduta nella settimana del Venerdì Nero, superando PlayStation 4 e Xbox One, questo nonostante la mancanza di grandi offerte da parte di Nintendo stessa e di catene come Walmart, Best Buy e Target.

In totale, durante il Black Friday i consumatori americani hanno speso, solamente online, 7.4 miliardi di dollari e 4.2 miliardi di dollari nel Giorno del Ringraziamento, cifre che testimoniano l'enorme giro di affari legato a questa festività negli Stati Uniti.