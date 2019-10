Call of Duty Modern Warfare non avrà Loot Box e Casse Premio

Call of Duty Modern Warfare non avrà un sistema di Loot Box o casse premio a pagamento, Infinity Ward aveva già confermato la notizia ma recentemente ha dovuto ribadire la cosa a causa di una certa confusione in merito.

L'Art Director Joel Emslie ha scritto su Reddit quanto segue: "So che la notizia delle Loot Box di Call of Duty Modern Warfare ha ripreso a circolare ma posso dirvi che è una fake news. Non stiamo lavorando a Loot Box, Casse Premio o rifornimenti dinamici a pagamento, anzi posso dirvi che abbiamo bilanciato il sistema per fare in modo che tutto possa essere sbloccato in-game, semplicemente giocando." Emslie continua poi confermando che "presto sveleremo dettagli sul sistema di monetizzazione di Call of Duty Modern Warfare, vi invitiamo a non credere a tutto quello che leggete in giro."

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 (anche in bundle con PS4 Slim e PS4 PRO) e Xbox One, il gioco sarà presente a Lucca Comica & Games 2019 insieme alla redazione di Everyeye.it con tante postazioni di prova e una serie di dirette quotidiane sul nostro canale Twitch per portarvi nel vivo dell'azione del nuovo Call of Duty.