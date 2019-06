Call of Duty: Modern Warfare non includerà la modalità Zombies, ecco perché

Call of Duty: Modern Warfare, nonostante rappresenterà una vera e propria ripartenza per la saga, conserverà intatte alcune caratteristiche fondamentali di uno dei filoni più celebri della serie COD, ovvero il realismo bellico.

Per questo motivo, nel titolo non troveranno spazio esperienze collaterali che mal si sposano con l'animo della produzione, una su tutte Zombies. L'apprezzata modalità, a dire il vero, ha sempre rappresentato un marchio di fabbrica di Black Ops, serie sviluppata da Treyarch, ma qualche anno fa ha fatto una capatina in versione Exo anche in un gioco sviluppato da Infinity Ward, ovvero Call of Duty: Infinite Warfare.

In un'intervista concessa a PlayStation Lifestyle, il Campaign Gameplay Director Jacob Minkoff ha messo in chiaro che a questo giro non ci sarà nessuno spazio per una modalità del genere. "Dal momento che loro [Treyarch, ndr] si focalizzano su un'esperienza supereroistica, più stilizzata e simile ad una graphic novel, possono includere differenti tipologie di gameplay nei loro giochi. Noi, tuttavia, stiamo cercando di creare un mondo realistico ed autentico. Non abbiamo abbastanza margine di manovra per inserire qualcosa come Zombies. Comprometterebbe la sensazione di giocare in un mondo autentico e realistico che rispecchia i conflitti moderni".



Nonostante l'assenza di Zombies, in Call of Duty: Modern Warfare non mancherà affatto un'esperienza cooperativa. Si chiamerà Operazioni Elite, e permetterà ai giocatori di collaborare per sconfiggere dei gruppi di nemici a diversi livelli di difficoltà. Maggiori informazioni verranno sicuramente fornite prima dell'uscita, fissata per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, se non lo avete già fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Call of Duty: Modern Warfare a cura del nostro Francesco Fossetti, che ha avuto modo di assistere alla presentazione del gioco in esclusiva italiana.