COD Modern Warfare: per il trofeo di Platino non è necessario giocare online

Con Call of Duy: Modern Warfare finalmente sul mercato abbiamo potuto analizzare la lista dei trofei del gioco, e ci siamo resi conto che per conquistare l'ambito trofeo di Platino non è necessario giocare online!

La notizia, siamo sicuri, farà la felicità di molti giocatori completisti. Il nuovo FPS di Infinity Ward mette in palio 27 differenti trofei, così suddivisi: 6 di bronzo, 15 d'Argento, 5 d'Oro e, ovviamente, 1 di Platino. È possibile ottenerli tutti quanti giocando la campagna per giocatore singolo, senza alcuna necessità di accedere alle modalità multiplayer online, nonostante queste rivestano un ruolo di primo piano nell'economia della produzione. In aggiunta ai 27 trofei di cui sopra, in realtà, ce n'è anche un altro che richiede il completamento di tutte le missioni cooperative Operazioni Speciali: questo, tuttavia, è stato piazzato in una lista separata, pertanto non concorre all'ottenimento del trofeo più ambito.

Su Xbox One, dove manca il Platino, gli Achievement ottenibili nella campagna mettono in palio un totale di 1.000 punti Gamerscore, ai quali vanno ad aggiungersi i 50 dell'obiettivo dedicato alle Operazioni Speciali, per un massimo di 1.050 punti Gamescore. Prima di salutarvi, vi invitiamo a leggere la recensione di Call of Duty: Modern Warfare curata dal nostro Francesco Fossetti.