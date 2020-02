Call of Duty Modern Warfare: tutte le novità della Stagione 2

Call of Duty Modern Warfare si espande con i nuovi contenuti della seconda stagione, piena di mappe multiplayer gratuite, modalità e armi disponibili per tutti i giocatori.

Per tutta la seconda stagione, i giocatori su tutte le piattaforme possono continuare a combattere al fianco dei loro operatori preferiti sia in mappe nuove che in alcune delle più amate dai fan che vengono riproposte, provare nuove sfide e ricompense, modalità di gioco a tempo limitato e playlist. Inoltre, con la seconda stagione che inizia oggi, il sistema Battle Pass include tutti i nuovi contenuti e i giocatori possono sbloccare gratuitamente fino a due nuove armi funzionali, 300 punti COD, schede telefoniche e altro ancora semplicemente giocando. Coloro che vogliono portare il loro gioco a un livello completamente nuovo con la possibilità di ottenere oltre 170 oggetti possono anche acquistare il Battle Pass della seconda stagione per 1.000 punti Call of Duty e sbloccare fino a 100 livelli di nuovi contenuti.

"La risposta della community a Modern Warfare è stata incredibile fin dal lancio e siamo entusiasti di riportare in vita alcune mappe leggendarie e un personaggio iconico e molto amato di Modern Warfare come Ghost", ha affermato Patrick Kelly, Co-Studio Head e Creative Director di Infinity Ward. "Siamo impegnati ad alimentare continuamente il divertimento introducendo sempre più contenuti per tutti e non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino ciò che arriverà con la seconda stagione."

Riprendendo da dove la storia si era interrotta in precedenza, nella seconda stagione le forze della Coalizione e dell’Alleanza devono mettere da parte le loro divergenze e lavorare insieme per evitare un disastro nucleare catastrofico e scoprire dove Al-Qatala ha preso una testata nucleare sovietica. La seconda stagione presenta un flusso costante di nuovi contenuti per tutti i giocatori, con contenuti aggiuntivi e nuove playlist che saranno rilasciate settimanalmente.

Nuove mappe multigiocatore: in Rust, un'amata mappa multiplayer che ritorna da Call of Duty: Modern Warfare 2, i giocatori si lanciano in combattimenti intensi e frenetici in un giacimento petrolifero in mezzo al deserto. Nella nuovissima Atlas Superstore, i giocatori mettono piede nel magazzino di un grande centro commerciale conquistato dalle forze di Al-Qatala con una visuale unica. Più avanti nella stagione arriverà la mappa Khandor Hideout, con un deserto isolato adatto a tattiche versatili e stili di gioco diversi che si trasformerà nel campo di battaglia.

Nuova mappa Guerra Terrestre: in Zhokov Boneyard, una estesa discarica di aeroplani a Verdansk, sfreccia attraverso gli edifici con un carro armato, trova la posizione da cecchino ideale o datti alla fuga adottando un atteggiamento corri e spara.

Nuove mappe Scontro: la mappa Rust, un classico di Modern Warfare, sarà disponibile anche come mappa nella modalità Scontro, offrendo un nuovo scenario per intense partite ravvicinate 2v2. Nella mappa Bazaar, disponibile più avanti nel corso della stagione, sperimenta uno scontro a fuoco pieno di tensione in una stretta sezione delle strade dell'Urzikstan.

Nuove modalità multigiocatore: il torneo Gunfight fa il suo ritorno con i giocatori che entrano nello scontro a fuoco 2v2 a eliminazione diretta e combattono per ottenere premi. Inoltre, tutti i fan possono giocare come i professionisti nella playlist con le regole della Call of Duty League. Più avanti nella seconda stagione, saranno disponibili modalità aggiuntive, tra cui l’amata Demolition, che mette due squadre l'una contro l'altra con l'obiettivo di attaccare o distruggere i luoghi dell’esplosione.

Nuove Prove: quattro nuove prove saranno incluse nella seconda stagione per consentire ai giocatori di testare le proprie abilità e guadagnare fino a tre stelle in graduatoria e punti XP. In Race, sali su un ATV e padroneggia il percorso puntando al tempo più veloce. In Pitcher, esercitati nella abilità di lancio scagliando oggetti letali su un bersaglio. In Gun Course 3.0, affina il processo decisionale ed elimina il nemico mentre affronti ondate di nemici ostili mischiati ai civili. In Clear the Area 2.0, trova ed elimina tutti i nemici nell'area delle operazioni il più rapidamente possibile

I giocatori che possiedono il Battle Pass della seconda stagione verranno immediatamente ricompensati con lo sblocco dell’iconico e amatissimo operatore delle forze speciali Simon "Ghost" Riley, giocabile in tutte le modalità multigiocatore e nelle Operazioni speciali, insieme all'accesso ad ancora più progetti di armi, gettoni XP, skin operatore, sfide e orologi. Inoltre, i giocatori che raggiungono il livello 100 avranno sbloccato un totale di 1.300 punti COD che possono essere utilizzati per raccogliere contenuti ancora più interessanti nello Store.

Il Battle Pass Bundle, che include 20 salti di livello per sbloccare immediatamente nuove attrezzature e accelerare i progressi, è disponibile anche per coloro che desiderano accedere agli stessi contenuti guadagnabili. Oltre al Battle Pass, durante la seconda stagione i giocatori possono anche acquisire ancora più contenuti dal Modern Warfare Store, inclusi due nuovi operatori, tutti i nuovi oggetti di personalizzazione della Call of Duty League, progetti, skin operatore e altro ancora attraverso vari pacchetti del negozio.