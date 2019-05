Call of Duty Modern Warfare: tutte le novità su trama, personaggi, grafica e gameplay

I vertici di Activision hanno presentato ufficialmente il progetto di Call of Duty Modern Warfare e il nostro Francesco Fossetti, partecipando in esclusiva italiana alla prova offerta da Infinity Ward, ci regala tantissime informazioni sulla trama, sul gameplay e sulla grafica di questo kolossal sparatutto.

Realizzato con la partecipazione di diversi membri del team di sviluppo che ha curato il Modern Warfare originario e contribuito al suo lancio nel novembre del 2007, il prossimo episodio della serie sparatutto di Call of Duty firmato Infinity Ward non rappresenterà un rifacimento del capolavoro primigenio né tantomeno un reboot.

A detta dei suoi stessi ideatori, il titolo sarà piuttosto una "reinvenzione" del franchise che passerà per l'evoluzione del sistema di combattimento e persino del linguaggio ludico adottato per narrarci la storia della campagna principale.

La guerra ai giorni nostri

La storia del nuovo Call of Duty Modern Warfare, similarmente a quanto raccontato dal capitolo originario dagli sviluppatori californiani, si muoverà in un contesto storico particolarmente delicato, collocato all'interno di scenari di guerra attuali che faranno del realismo la loro chiave di volta.

Come un gigantesco puzzle con tessere sparse su tutto il globo, la trama di Modern Warfare farà leva sulle incertezze della geopolitica internazionale degli ultimi anni per trasformarsi in un film action interattivo che avrà per protagonisti tre personaggi interpretabili, ciascuno con un proprio bagaglio di esperienze pregresse e un atteggiamento che si rifletterà sul sistema di gioco e sul modo in cui deciderà di approcciarsi alle sfide offerte dalla trama.

Mantenendo la filosofia di base per costruire un'impalcatura narrativa completamente originale, gli autori di Infinity Ward ci chiederanno così di assistere a un tremendo attentato terroristico nel cuore della City londinese e di testimoniare l'ascesa in Medio Oriente di una fazione ribelle dell'esercito russo comandata da Burkov, il "nuovo" Makarov intenzionato a guidare col pugno di ferro una rivolta che rischierà di scatenare una guerra atomica globale. Non mancheranno ovviamente le attività a bordo della cannoniera volante AC-130 ispirate alla missione "Death from Above" e diversi omaggi al Modern Warfare del 2007: anche il capitano Price farà il suo glorioso ritorno, seppur con una storia diversa e giocando un ruolo del tutto inedito.

Le novità di Gameplay del prossimo CoD

La costruzione dell'intera offerta singleplayer di Modern Warfare avrà delle solidissime basi rappresentate dagli interventi compiuti sul gameplay e sul comparto grafico. Per quanto riguarda le dinamiche di gioco, ad esempio, con il nuovo Call of Duty assisteremo all'introduzione di un sistema iper realistico di gestione delle armi: le animazioni a corredo del proprio personaggio si occuperanno di simularne i "micromovimenti" sia nelle fasi più frenetiche che in quelle "di attesa", con una gestione del rinculo particolarmente realistica che darà del filo da torcere a chi si approccia alla battaglia affidandosi esclusivamente alla memoria muscolare.

Un altro grande aspetto su cui gli autori californiani hanno lavorato alacremente è quello della gestione dell'equipaggiamento, con due tipi diversi di ricarica basati sul numero di proiettili da reinserire nel caricatore e sulla situazione di gioco che dovremo affrontare: decidendo di ricaricare l'arma equipaggiata nel bel mezzo di uno scontro a fuoco, ad esempio, il nostro alter-ego si produrrà in animazioni tanto frettolose da risultare quasi "rabbiose". La prova che ha coinvolto Francesco Fossetti si è focalizzata sull'esperienza singleplayer, di conseguenza non sappiamo quali effetti potranno mai produrre queste novità di gameplay sulle dinamiche competitive da sperimentare nelle lobby del multiplayer online.

Grafica e Sonoro

Secondo quanto spiegato da Infinity Ward, con Modern Warfare si è deciso di compiere un vero e proprio strappo con il passato per regalarci un comparto grafico e audio capace di segnare un solco tra quanto è stato fatto in precedenza e ciò che, invece, ci attende nel corso dei prossimi anni.

Grazie all'utilizzo di un nuovo motore di rendering, ad esempio, è stato possibile impiegare una tecnologia basata sulla fotogrammetria per ambire al fotorealismo trasferendo ingame ogni minimo dettaglio grafico delle ambientazioni pensate dagli sviluppatori statunitensi. Nelle scene in notturna, oltretutto, non verrà applicato un semplice filtro ma si passerà a un sistema per renderizzare ogni singolo rimbalzo sulle superfici dei raggi e delle fonti di luce a infrarossi per renderli visibili solo attivando la visione notturna, donando così ulteriore profondità e realismo alla scena.

La medesima cura per i dettagli la ritroveremo nell'audio: tutta la meccanica delle armi è stata campionata e il loro suono viene riprodotto indipendentemente dall'esplosione del proiettile. Anche il sistema di riverbero sonoro che gestisce i rimbalzi dei rumori sulle superfici della scena ingame sarà ricostruito in maniera dinamica per offrirci una fedele trasposizione dei suoni e permetterci di notare la differenza tra un bossolo caduto a terra in una stanza chiusa e uno fatto rimbalzare su di una superficie esterna.

Cosa ne pensate delle novità che attraverseranno la trama, il gameplay, la grafica e il sonoro di Call of Duty Modern Warfare? Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che il nuovo sparatutto di Activision sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.