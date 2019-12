Call of Duty Modern Warfare: nuova mappa e modalità Infected disponibili

Infinity Ward ha pubblicato un piccolo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare che include nuovi contenuti per il gioco, tra cui una mappa (Aniyah Palace) e una modalità aggiuntiva denominata Infected.

Come ricorderete, Aniyah Palace è stata utilizzata per le dimostrazioni pubbliche del gioco ma ad oggi non era ancora stata inserita in Call of Duty Modern Warfare. L'ultimo aggiornamento ha introdotto la mappa nella playlist della modalità Guerra Terrestre, inoltre è ora disponibile anche la modalità Infected (sostituisce Reinforce, non più disponibile) che pone come obiettivo quello di infettare gli altri giocatori.

Altre novità riguardano la modalità Gunfight (rinominata OSP) con tanto di raccolta delle armi in partita e la sezione Hardcore aggiornata con la playlist Shoot House 24/7. Recentemente un glitch ha svelato una mappa Battle Royal per Call of Duty Modern Warfare, al momento Infinity Ward non ha annunciato nulla a riguardo e non sappiamo quando e se la Battaglia Reale verrà introdotta nel gioco.

Potrebbe trattarsi di materiale usato in fase di test e mai rimosso anche se secondo alcuni insider la modalità Battle Royale arriverà nella prima metà del 2020. La Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare sta riscuotendo un discreto successo e nuovi contenuti sono attesi nei prossimi mesi.