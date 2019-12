Call of Duty Modern Warfare: ecco la nuova modalità Cranked in video

Activision e Infinity Ward hanno da poco diffuso il nuovo aggiornamento di Call of Duty Modern Warfare che presenta diverse novità. La prima stagione infatti dopo aver introdotto le modalità a gioco a tempo limitato come Infected e Gunfight, presenta adesso Cranked.

Si tratta ovviamente di una nuova modalità di gioco in cui l'Operatore Nikto, un ex agente di copertura dell'FSB russo, si unisce alle forze dell'Alleanza. L'aggiornamento porta con sé anche nuove mappe per le modalità Multiplayer e Scontro oltre a nuove Spec Ops che hanno anche la funzione di far progredire la storia di Modern Warfare dal punto di vista narrativo.

"Rivisitate le mappe classiche come Vacant e Shipment, e godetevi la nuova modalità multiplayer Cranked e le nuove missioni Special Ops", si legge nella descrizione del video che trovate in cima alla news.

Come se non bastasse, Activision ha anche annunciato che un pacchetto regalo gratuito sarà disponibile nel Modern Warfare Store a partire dalle 19 di ieri sera. L'avete già riscattato?

Sul sito ufficiale del gioco, al quale vi rimandiamo, sono presenti tutti i dettagli sull'aggiornamento e sulle novità in arrivo anche su Call of Duty Mobile.

Call of Duty Modern Warfare è il COD più giocato di questa generazione. Per approfondire, sul nostro sito trovate tutto ciò che c'è da sapere sulla Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare.