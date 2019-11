Call of Duty Modern Warfare: la nuova patch nerfa nuovamente shotgun e M4

Come vi abbiamo raccontato, la settimana scorsa era arrivata una patch per Call of Duty Modern Warfare, che aveva ridotto l'efficacia di alcune armi considerate dai giocatori troppo potenti. Nella giornata di oggi è stato reso disponibile un altro aggiornamento, che le depotenzia ulteriormente.

Nella nuova patch infatti, lo shotgun 725 è stato ancora di più nerfato, con una riduzione del range, così come il più versatile M4A1, per il quale è stato ridotto il danno per l'headshot. Altre armi invece, come il FAL o l'EB-14 hanno subito dei miglioramenti, come una riduzione del rinculo e un aumento della cadenza di fuoco.

Anche gli scudi sono stati ritoccati, e pur non avendo subito dei depotenziamenti, adesso è più facile danneggiarli utilizzando gli esplosivi, una caratteristica che invece finora mancava ed aveva causato un po' di frustrazione tra i giocatori.

Sono arrivati dei cambiamenti anche per quanto riguarda il suono dei passi, che è stato ulteriormente ridotto, e sono stati aggiustati diversi bug ed errori, tra cui uno riguardante la mappa Piccadilly, nella quale c'erano problemi di spawn.

Le patch note complete le potete trovare su Reddit. Che ne pensate di questi cambiamenti? Per approfondire sul gioco, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.