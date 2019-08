Call of Duty Modern Warfare: nuova prova del multiplayer nella Video Anteprima dalla Gamescom

Dopo i primi contatti avvenuti in primavera, alla fiera tedesca abbiamo avuto modo di provare nuovamente il comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare. L'attesissimo remake dello storico titolo targato Activision insomma prende sempre più forma.

Nella giornata di oggi peraltro potrete mettere anche voi le mani sul videogame, dato che è previsto l'arrivo di una versione di prova del multiplayer 2vs2. L'Alpha Test di Call of Duty Modern Warfare è già disponibile per il preload.

Nell'attesa però, noi vi mostriamo il nostro nuovo incontro con il multiplayer del gioco, che come già avvenuto per il suo illustre predecessore, è pronto a stupire e a divertire i fan della saga e degli sparatutto in generale.

E vuole farlo senza troppi effetti speciali o cartooneschi, come succede in diversi titoli della concorrenza, ma concentrandosi sull'essenziale: scontri tesi, personalizzazione delle armi da fuoco, struttura delle mappe fuori dal comune e varietà di approcci nell'affrontare il nemico.

Tanta carne al fuoco insomma, per quello che sembra essere un prodotto tutto sostanza. Che ne pensate? Nell'attesa dell'uscita del gioco, prevista per il 25 ottobre, date un'occhiata, oltre che al nostro nuovo video ovviamente, all'anteprima di Call of Duty Modern Warfare in occasione della nostra ultima prova a Los Angeles.