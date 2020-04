Call of Duty Modern Warfare, tutte le nuove mappe della Stagione 3

La terza stagione di Call of Duty Modern Warfare<&a> ha portato in dote anche una nuova serie di mappe per lo sparatutto di Activision e Infinity Ward, tra zone inedite e mappe classifiche reinventate per l'occasione.

Tra le mappe di Modern Warfare disponibili ora troviamo Talsik Backlot, Hovec Sawmill e Aniyah Incursion, di seguito tutti i dettagli.

Mappe COD Modern Warfare Stagione 3

Talsik Backlot è una mappa con un classico 6v6 a tre percorsi di Call of Duty 4 Modern Warfare

è una mappa con un classico 6v6 a tre percorsi di Call of Duty 4 Modern Warfare Hovec Sawmill è una mappa 6v6 nascosta tra le montagne di Kastovia

è una mappa 6v6 nascosta tra le montagne di Kastovia Aniyah Incursion è una svolta del 6v6 nel sontuoso ma distrutto Palazzo di Aniyah che i giocatori hanno già visto in Guerra Terrestre e nel 10v10 in Modern Warfare

Gli sviluppatori fanno sapere inoltre che nel corso della Stagione 3 faranno il loro debutto anche Hardhat, mappa rimasterizzata da Call of Duty 4 Modern Warfare e Asile 9 (Scontro 2v2).

La Mappa Shoot House è invece esclusiva PS4 per un periodo limitato grazie agli accordi stretti tra Sony ed Activision Publishing, così come il Combat Pack 2 esclusivo per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. La terza stagione di Call of Duty Modern Warfare si prospetta ricchissima e Infinity Ward promette tante altre novità in arrivo nel corso della season appena iniziata.