Call of Duty Modern Warfare: nuovi rumor su modalità, mappe e armi della Stagione 2

Stando alle indiscrezioni e alle voci di corridoio condivise dallo youtuber e insider TheGamingRevolution, la Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare sarà piena di novità e di sorprese per tutti gli appassionati dello sparatutto di Activision.

In base alle informazioni raccolte dall'insider, la prossima Stagione dell'FPS di Infinity Ward dovrebbe fare da cornice all'introduzione della più volte rumoreggiata mappa Battle Royale di COD Modern Warfare, intravista di recente in un glitch del multiplayer di Call of Duty attraverso la modalità Spettatore della mappa Vacant.

Il modulo Battle Royale dovrebbe offrire delle sfide su vasta scala con lobby da 200 giocatori all'interno di uno scenario a dir poco gigantesco che, sempre secondo quanto asserito dalle fonti anonime, sarà suddivisa in 15 zone o "distretti", ciascuno in rappresentanza delle vecchie mappe multiplayer della serie di Modern Warfare.

Oltre al (probabile) ingresso delle sfide Battle Royale, nel corso della Stagione 2 sarebbe prevista anche l'aggiunta di armi inedite, ivi compreso un Coltello Balistico, un mitra e una mitragliatrice leggera: l'accesso a questi elementi di equipaggiamento dovrebbe essere simile al sistema che ha permesso agli utenti di sbloccare la Balestra nel nuovo aggiornamento. A ogni modo, non servirà attendere molto prima di scoprire su cosa stanno lavorando i ragazzi di Infinity Ward, visto che la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare dovrebbe concludersi tra due settimane.