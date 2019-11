Call of Duty Modern Warfare: il nuovo aggiornamento reintroduce le Prove

Continuano gli aggiornamenti di Call of Duty: Modern Warfare e, dopo aver introdotto nuove modifiche al potentissimo fucile a canna liscia .725, gli sviluppatori hanno anche riportato online la modalità Prove, rimossa a poche ore dal debutto qualche giorno fa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le Prove sono una modalità online che non prevede alcuno scontro con altri giocatori, ma solo il superamento di un percorso a tempo che riprende per certi versi quanto visto nei tutorial dei vecchi capitoli della serie. In base ai risultati del giocatore in questa modalità si potranno ottenere quantitativi più o meno generosi di punti esperienza, ovvero:

1 Stella (tempo pari o inferiore a 1:30) - 5.000 Punti Esperienza

2 Stelle (tempo pari o inferiore a 1:00) - 7.500 Punti Esperienza

3 Stelle (tempo pari o inferiore a 0:40) - 10.000 Punti Esperienza

Purtroppo non tutti possono provare il percorso, poiché per accedere alle Prove è necessario essere in possesso di un Tagliando, particolare consumabile che si ottiene aumentando il proprio livello nelle modalità multigiocatore online. Con l'utilizzo di un Tagliando potrete effettuare fino a tre tentativi.

Sapevate che i dataminer hanno scoperto ben 23 modalità extra in Call of Duty Modern Warfare? È molto probabile che tali modalità arriveranno con i prossimi aggiornamenti, proprio come avvenuto qualche giorno fa con Uccisione Confermata e Hardpoint.