Call of Duty Modern Warfare: un nuovo bug di Scontro fa infuriare i giocatori

Se fate parte dei giocatori che apprezzano la modalità Scontro di Call of Duty: Modern Warfare, sappiate che un particolare bug presente nel gioco potrebbe rovinarvi la partita e condurvi alla sconfitta senza che possiate reagire in alcun modo.

Il problema è presente esclusivamente nella modalità 2 contro 2 dello sparatutto e non è ancora chiaro quali siano le cause della sua attivazione. Una volta verificatosi il problema, uno dei giocatori assume la capacità di muoversi prima che il conto alla rovescia che troviamo all'inizio di ogni round arrivi allo zero, così da dargli tutto il tempo di raggiungere il lato opposto dell'arena e far fuori i propri avversari che potranno semplicemente guardare il proprio nemico agire indisturbato. A rendere ancor più grave questa problematica, di cui potete vedere un video in calce alla notizia, è il fatto che possa verificarsi anche nel bel mezzo di una partita della modalità Torneo. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Torneo è una particolare modalità competitiva introdotta la scorsa settimana e che consente a 16 coppie di giocatori di sfidarsi nella modalità Scontro per ricevere Punti Esperienza, Emblemi, Ciondoli e Progetti esclusivi.

In attesa che Infinity Ward annunci di aver trovato una soluzione al problema, vi ricordiamo che sono sempre più insistenti le voci di corridoio secondo le quali l'arrivo della battle royale di Call of Duty Modern Warfare è previsto per domani.